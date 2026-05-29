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/ ©LAC-Archiv/ ÖLV Martina Albel
Das Bild auf 5min.at zeigt LAC-Athlet Federico Kucher.
Federico Kucher, Athlet beim LAC Klagenfurt, startete mit einem starken Ergebnis in die neue Saison.
Klagenfurt
29/05/2026
Sport

Weitsprung: LAC-Athleten glänzen im Sand

Mit einem mehr als starken Saisoneinstieg meldete sich LAC-Athlet Federico Kucher in die Saison.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(58 Wörter)
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Im Rahmen des LAC-Klagenfurt-Weitsprungmeetings setzte der LAC-Athlet 7,30 Meter in den Sand der Leopold-Wagner-Arena. Für den Hallenstaatsmeister von 2020 der beste Saisoneinstieg seiner Karriere und Rang 2 der ÖLV-Jahresbestenliste, teilt der Verein mit.
Auch über einen neuen Landesrekord durfte sich der LAC Klagenfurt freuen. Mastersathlet Edwin Dworzak sprang 4,01 Meter und damit zum M70 Rekord.

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