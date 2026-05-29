Weitsprung: LAC-Athleten glänzen im Sand

Im Rahmen des LAC-Klagenfurt-Weitsprungmeetings setzte der LAC-Athlet 7,30 Meter in den Sand der Leopold-Wagner-Arena. Für den Hallenstaatsmeister von 2020 der beste Saisoneinstieg seiner Karriere und Rang 2 der ÖLV-Jahresbestenliste, teilt der Verein mit.

Auch über einen neuen Landesrekord durfte sich der LAC Klagenfurt freuen. Mastersathlet Edwin Dworzak sprang 4,01 Meter und damit zum M70 Rekord.