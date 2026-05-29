Missverständnis um Klagenfurter Lokal: „Wir haben ganz normal offen“

Ein Konkursverfahren rund um ein griechisches Lokal in Klagenfurt hat für Verwirrung gesorgt. Das Restaurant wurde aber bereits verkauft und heißt nun „Rhodos by Elena“ – offen ist es weiterhin ganz normal.

Kürzlich sorgte ein Konkursverfahren für Verwirrung rund um ein griechisches Lokal in Klagenfurt. In mehreren Kärntner Medien wurde berichtet, ein griechisches Lokal sei in die Insolvenz geraten. Viele vermuteten aufgrund der Namensnennung des ehemaligen Besitzers, dass es sich dabei um das „Rhodos“ in Viktring handelt – das stimmt jedoch nur bedingt. Denn: Das Lokal gehört bereits seit November einer neuen Besitzerin und ist von dem Konkursverfahren nicht betroffen. Lediglich der ehemalige Besitzer ist von der Insolvenz betroffen.

Missverständnis sorgt für weniger Gäste

Laut Elena, die das Lokal unter dem Namen „Rhodos by Elena“ weiterführt, seien die Auswirkungen der Berichterstattung bereits spürbar. Viele Menschen würden annehmen, dass das Lokal geschlossen sei oder selbst in finanziellen Schwierigkeiten stecke. „Wir haben ganz normal geöffnet“, stellt Elena klar. Der laufende Betrieb sei von der Insolvenz des Vorbesitzers nicht betroffen. Elena hofft nun, mit Klarstellungen wieder mehr Gäste anzusprechen. Das Restaurant sei weiterhin geöffnet und wolle seine Gäste wie gewohnt mit griechischer Küche empfangen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.05.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert