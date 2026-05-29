Abschluss der NEOS-Entlastungstour: „Wir lassen nicht locker“

Im Mittelpunkt der Tour standen Teuerungen, Wohnkosten, Energie und steigende Gebühren. Laut den NEOS müsse vor allem die Mittelschicht entlastet werden.“Die Mittelschicht hält dieses Land am Laufen. Gerade diese Menschen, die arbeiten gehen, Beruf und Familie unter einen Hut bringen, und sich vielleicht auch noch ehrenamtlich engagieren, haben aber immer öfter das Gefühl, dass sich ihr Einsatz nicht mehr lohnt, weil sie sich aus dem eigenen Einkommen nichts mehr aufbauen können. Das muss sich wieder ändern“, betont NEOS-Landessprecher Janos Juvan.

NEOS-Entlastungstour endet in Pörtschach

Und so sehen die Forderungen der NEOS aus: „Niedrigere Gebühren und Abgaben, mehr Netto vom Brutto, keine zusätzlichen Belastungen durch eine immer wieder in Diskussion stehende Erhöhung der Grundsteuer und eine faire Chance auf Eigentum. Finanziellen Spielraum für Entlastung sollen Einsparungen in Verwaltung und Politik bringen.“ Die Verwaltung soll sparsamer und effizienter werden, heißt es weiter. Von der Kärntner Politik fordern die NEOS unter anderem eine Halbierung der Parteienförderung.

„Wir lassen beim Thema Entlastung nicht locker“

Ein zentrales Symbol der NEOS-Tour war „die kaputte Aufstiegsleiter“. Der Aufstieg sei, laut der Partei, aus eigener Kraft für viele Menschen viel schwieriger geworden, zudem würden Dinge, wie beispielsweise ein Eigenheim in weite Ferne rücken. „Viele Menschen haben das Gefühl, dass sie trotz aller Anstrengungen kaum noch weiterkommen. Ich will, dass den Menschen wieder mehr von ihrem erarbeiteten Gehalt bleibt und sie sich ihre Zukunftswünsche wieder aus eigener Kraft erfüllen können“, betont Juvan und ergänzt abschließend: „Wir lassen beim Thema Entlastung nicht locker und werden auch weiterhin darauf pochen, dass Politik und Verwaltung sparsamer und effizienter werden, um Entlastung möglich zu machen.“