Klagenfurt: Fußballspiel sorgt für Umleitungen im Busliniennetz

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, findet in Wölfnitz ein Fußballspiel statt. Daher kommt es zu Umleitungen.

Ein Fußballspiel in Wölfnitz ist der Grund für die Umleitung der Buslinie 3. Der Römerweg und die Hauptstraße werden zur Einbahn umfunktioniert und dienen als Besucherparkplatz. Die Linie 3 fährt daher von 16 Uhr bis Betriebsende ab der Haltestelle Felsenschmiedgasse über die Feldkirchner Straße stadteinwärts. Für die Haltestelle Wölfnitz Ort wird in der Feldkirchner Straße eine Ersatzhaltestelle (Postbus) eingerichtet, teilen die Stadtwerke Klagenfurt mit.