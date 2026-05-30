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/ ©Fotomontage 5 Minuten/KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG-Bus mit der Schrift "Umleitung" vorn.
Aufgrund eines Fußballspiels in Wölfnitz wird die Linie 3 umgeleitet.
Klagenfurt
30/05/2026
Am Samstag

Klagenfurt: Fußballspiel sorgt für Umleitungen im Busliniennetz

Am Samstag, dem 30. Mai 2026, findet in Wölfnitz ein Fußballspiel statt. Daher kommt es zu Umleitungen.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(81 Wörter)
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Ein Fußballspiel in Wölfnitz ist der Grund für die Umleitung der Buslinie 3. Der Römerweg und die Hauptstraße werden zur Einbahn umfunktioniert und dienen als Besucherparkplatz. Die Linie 3 fährt daher von 16 Uhr bis Betriebsende ab der Haltestelle Felsenschmiedgasse über die Feldkirchner Straße stadteinwärts. Für die Haltestelle Wölfnitz Ort wird in der Feldkirchner Straße eine Ersatzhaltestelle (Postbus) eingerichtet, teilen die Stadtwerke Klagenfurt mit.

Das Bild auf 5min.at zeigt eine Busumleitung in Wölfnitz.
©Stadtwerke Klagenfurt
Hier kannst du die Route und die Umleitung sehen.
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