300 Meter Ölspur sorgte für Feuerwehreinsatz in Klagenfurt

Eine lange Ölspur beschäftigte die Feuerwehr Wölfnitz in Klagenfurt. Ein Traktor hatte die Flüssigkeit wegen eines Defekts verloren.

Am Freitag wurde die Freiwillige Feuerwehr Wölfnitz/Klagenfurt um 7:39 Uhr zu einem Schadstoffeinsatz nach St. Peter am Bichl alarmiert. Aufgrund eines technischen Defekts hatte ein Traktor auf einer Strecke von über 300 Metern Öl verloren.

Einsatz rasch beendet

Die Einsatzkräfte mussten die ausgelaufene Flüssigkeit fachgerecht binden. Durch die rasche Zusammenarbeit aller Beteiligten konnte der Einsatz abgearbeitet werden, sodass die Straße anschließend wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.05.2026 um 06:39 Uhr aktualisiert