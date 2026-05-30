Einsatz in Klagenfurt-Land: Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Am frühen Morgen schlug ein Heimrauchmelder in Ferlach Alarm. Die Feuerwehr musste eine Person aus einer stark verrauchten Wohnung retten.

Ein ausgelöster Heimrauchmelder hat am frühen Samstagmorgen in Ferlach Schlimmeres verhindert. Die FF Ferlach wurde um 6:12 Uhr zu einem Brandeinsatz gerufen und fand vor Ort eine bereits stark verrauchte Wohnung vor. Ein Atemschutztrupp drang sofort in die Räumlichkeiten vor, rettete eine darin befindliche Person aus der Gefahrenzone und übergab sie an das Rote Kreuz. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der Bewohner in das Klinikum transportiert.

©Feuerwehr Ferlach

Angebrannte Speisen als Ursache

Gefahr ging letztlich von der Küche aus. „Als Ursache konnten angebrannte Speisen festgestellt werden. Das Brandgut wurde ins Freie gebracht und die Wohnung sowie das Stiegenhaus mittels Belüftungsmaßnahmen rauchfrei gemacht“, erklärten die Einsatzkräfte. Nachdem die Räumlichkeiten vollständig entlüftet und überprüft waren, konnte der Einsatz beendet werden.