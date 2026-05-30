Brandkatastrophe: Kärntner Gemeinde startet Spendenaufruf für Familien

Die Gemeinde Keutschach am See blickt auf äußerst dramatische Monate zurück. Zwei schwere Brände haben den Ort erschüttert und die Betroffenen vor das Nichts gestellt – wir haben berichtet. „Betroffen waren unter anderem die Familie Anderwald sowie der Bauernhof der Familie Oniger (Schoffnegger). Beide Wohnhäuser sind derzeit nicht bewohnbar“, erklärt die Gemeinde in den sozialen Medien.

Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern

Inmitten der schweren Zeit zeigte sich jedoch sofort der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde: Durch das schnelle Eingreifen von Helfern und Verantwortlichen gelang es ohne Verzögerung ein vorübergehendes Dach über dem Kopf zu vermitteln. „Ein großer Dank gilt dabei auch unserer Freiwilligen Feuerwehr Keutschach, die beim Einsatz am Hof Schoffnegger zumindest das Stallgebäude noch retten konnte“, ergänzt Bürgermeister Gerhard Oleschko. Dennoch ist der entstandene Schaden immens. Das Feuer zerstörte nicht nur materielles Eigentum, sondern vernichtete auch die Existenzgrundlagen, die sich die Familien über viele Jahrzehnte hinweg mühsam aufgebaut hatten.

Spendenaktion ins Leben gerufen

„Um die Familien in dieser wirklich schweren und belastenden Zeit zu unterstützen, wurden Spendenaktionen ins Leben gerufen und auch Spendenkonten eingerichtet“, heißt es seitens der Gemeinde. Mithilfe der Konten soll nun gezielte finanzielle Unterstützung geleistet werden, um den betroffenen Gemeindemitgliedern den Neustart zu erleichtern und ihnen in dieser schweren Phase beizustehen.