Thomas Hundertpfund bleibt beim KAC: Vertragsverlängerung ist fix

KAC-Ikone Thomas Hundertpfund verlängert seinen Vertrag für die Saison 2026/27. Nach einer schweren Verletzung arbeitet der Kapitän intensiv an seinem Comeback zum Saisonstart.

Kapitän und Rekordspieler Thomas Hundertpfund bleibt dem EC-KAC für ein weiteres Jahr treu und geht in seine 18. Spielzeit mit den Rotjacken.

Kapitän und Rekordspieler Thomas Hundertpfund bleibt dem EC-KAC für ein weiteres Jahr treu und geht in seine 18. Spielzeit mit den Rotjacken.

Klubikone Thomas Hundertpfund bleibt dem EC-KAC ein weiteres Jahr erhalten. Wie der rot-weiße Rekordmeister bekanntgab, verlängerte der Kapitän seinen Vertrag für die Saison 2026/27. Für den Mittelstürmer wird es die bereits 18. Spielzeit in der Kampfmannschaft seines Heimatvereins sein.

Rückkehr nach Verletzung folgt

Der Rekordspieler des Klubs (959 Ligaeinsätze, 993 Bewerbsspiele gesamt) arbeitet nach einer schweren Unterkörperverletzung aus dem vergangenen Dezember intensiv an seinem Comeback. Nach rund sechs Monaten Rehabilitation stand der vierfache Meistertitel-Gewinner im Mai bereits wieder für erste leichte Schritte auf dem Eis. Der Heilungsverlauf verläuft planmäßig, sodass mit einer vollen Einsatzfähigkeit des 2023 zum Kapitän ernannten Eigenbauspielers zum Saisonstart gerechnet wird.