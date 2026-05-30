Brandeinsatz: Kärntner entdeckte Feuer in Waldstück und verhinderte Schlimmeres
Ein Kärntner bemerkte am Abend ein Feuer in einem Waldstück direkt neben einem Wohnhaus. Durch sein schnelles Handeln mit einem Handfeuerlöscher konnte er Schlimmeres verhindern.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Am Freitag wurde die Feuerwehr Ebenthal in den späten Abendstunden zu einem Waldbrand nach Kossiach alarmiert. Vor Ort konnte in enger Zusammenarbeit mit den weiteren Einsatzkräften ein rasches Handeln sichergestellt werden. Während die Feuerwehr Radsberg die erste unmittelbare Brandbekämpfung übernahm, stellte die Feuerwehr Ebenthal die notwendige Wasserversorgung für den Löscheinsatz bereit.
Nachbar verhinderte Schlimmeres
Ein besonderes Lob richtete die Feuerwehr an einen aufmerksamen Nachbarn, der das Feuer frühzeitig bemerkt und bereits erste Löschversuche mit Handfeuerlöschern unternommen hatten, wodurch Schlimmeres verhindert werden konnte. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Einsatzes rückten die Feuerwehrleute wieder in das Rüsthaus ein.