Fotogalerie: Kultursommer im Seehotel Pörtschach feierlich eröffnet

Wer Kultur in entspannter Urlaubsatmosphäre genießen möchte, wird diesen Sommer in Pörtschach fündig: Im Seehotel „Das JO.“ warten Kunst und Lesungen. Wir haben die besten Fotos der Eröffnungsfeier für euch.

Wer heuer am Wörthersee nicht nur Sonne tanken, sondern auch Kultur erleben möchte, bekommt in Pörtschach mehrere Gelegenheiten dazu. Im Seehotel „Das JO.“ hat diese Woche ein Kultursommer gestartet, der Kunstausstellungen und Lesungen miteinander verbindet. Das Motto lautet „FEEL ART & STORIES“.

Vernissage von Kärntner Künstlerinnen

Zum Auftakt am 28. Mai gab’s eine Vernissage, bei der die Werke von drei Kärntner Künstlerinnen präsentiert wurden. Die Bilder von Gabriele Pichler, Tina Loigge und Petra Nestelbacher sind nun den ganzen Sommer über im Hotel zu sehen. Zur Eröffnung kamen laut Veranstaltern mehr als 60 Gäste aus Kultur, Tourismus und Gesellschaft. Unter anderem waren Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz, Cocktailkönig Rainer Husar, Marketingexpertin Michaela Juvan, Ex-Hoteliers Maria und Kurt Eisler sowie Karin Samitz-Schorn, Moderatorin Martina Klementin, die Gastgeberin Heide Pichler-Herritsch und Unternehmer Paul Cerny mit dabei.

©Egon Rutter

Drei Lesungen im Hotelgarten geplant

Doch nicht nur bildende Kunst hat im Seehotel einen Platz. Geplant sind heuer auch noch mehrere Literaturabende. Den Anfang macht am 25. Juni die Autorin Tara Meister mit ihrem Buch „Proben“. Am 16. Juli folgt Jana Revedin mit „Die Gärtnerin von Venedig“. Krimifans kommen am 13. August auf ihre Kosten: Dann liest Klaudia Blasl aus ihrem Gartenkrimi „Gärten, Gift und kalte Rache“. Den Abschluss des Kultursommers bildet am 17. September eine Finissage mit Kunstmarkt und Hunde-Fotoshootings.