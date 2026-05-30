Gut gelaufen: Rekordandrang bei Altstadtlauf in Klagenfurt

Klagenfurt stand am Donnerstag ganz im Zeichen des Laufsports: Rund 2.000 Teilnehmer machten die Altstadt zur sportlichen Bühne. Heuer gab es eine Premiere zu bejubeln.

So gut besucht war der Klagenfurter Altstadtlauf noch nie: Erstmals waren alle Startplätze bereits einen Tag vor der Veranstaltung restlos vergeben. Am Donnerstag (28. Mai) verwandelten rund 2.000 Läuferinnen und Läufer die Innenstadt in eine große Sportarena. Bereits am Nachmittag gingen die Kinder- und Schülerbewerbe über die Bühne, fast 600 Nachwuchssportler waren dabei. Am Abend folgte der Hauptlauf, bei dem rund 1.400 Teilnehmer an den Start gingen.

Innenstadt wurde zur Laufstrecke

Die Strecke führte quer durch die Klagenfurter Altstadt. Zahlreiche Zuschauer säumten die Straßen und sorgten entlang der Route für Stimmung. Neben ambitionierten Läufern nutzten auch viele Hobby-Sportler und Familien die Gelegenheit, beim Traditionslauf dabei zu sein. Schnellste über zehn Kilometer waren bei den Damen Chiara Marita Szolderits vom OMNi-BiOTiC Powerteam (40:51 Minuten) und bei den Herren Mohammed Chamchame vom Klagenfurter Leichtathletik Club (34:16 Minuten). Auch die Bewerbe über fünf Kilometer und im Gehen waren stark besetzt. Die Siege gingen dort an Kathrin Ritter und Jonas Hauser (5 Kilometer) bzw. an Gabriele Schwarz und Franz Kropik (Gehen).

Positive Bilanz

Bürgermeister Christian Scheider zieht ein positives Resümee: „Genau solche Veranstaltungen zeigen, wie viel Freude Bewegung, Gemeinschaft und Sport in unsere Stadt bringen.“ Und auch Sportreferentin Constance Mochar freut sich über die Sportbegeisterung in Klagenfurt: „Die Veranstaltung war ausgebucht, die Stimmung großartig und unsere Innenstadt wurde einmal mehr zur Bühne für Bewegung und Gemeinschaft.“