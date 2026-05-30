Stark für Frauen – und das seit 60 Jahren: Ehrung für Klagenfurter Club

Seit 60 Jahren engagiert sich der Soroptimist International Club Klagenfurt für Frauen und Mädchen. Für diesen Einsatz wurde die Organisation nun von der Stadt ausgezeichnet.

Seit sechs Jahrzehnten setzt sich der Soroptimist International Club Klagenfurt für Frauen und Mädchen in der Kärntner Landeshauptstadt ein. Für dieses langjährige Engagement hat die Stadt Klagenfurt die Organisation nun mit ihrer Dank- und Anerkennungsurkunde ausgezeichnet.

„Klagenfurt ist stolz“

Die Ehrung erfolgte am Samstag im Rahmen der Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen des Clubs im kärnten.museum. Bürgermeister Christian Scheider (FSP) überreichte die Auszeichnung und würdigte den Einsatz der Mitglieder für bessere Chancen und mehr Sichtbarkeit von Frauen in Gesellschaft und Beruf. Er erklärt:

Klagenfurt ist stolz darauf, solch ein wichtiges Frauennetzwerk zu haben. Dieser Einsatz stärkt nicht nur einzelne Frauen, sondern unsere gesamte Gemeinschaft.“

Irmgard Griss hielt Festrede

Zum Jubiläum hielt die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes, Irmgard Griss, die Festrede. Außerdem fand ein Charity-Konzert der Band „The Cover Girls“ statt. Der Soroptimist International Club Klagenfurt gehört zu einem weltweiten Netzwerk berufstätiger Frauen. Ziel der Organisation ist es, die Lebensbedingungen von Frauen und Mädchen zu verbessern, auf Benachteiligungen aufmerksam zu machen und konkrete Hilfsprojekte zu unterstützen.