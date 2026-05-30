Gasthaus am Pyramidenkogel hat neue Pächter

Am Pyramidenkogel beginnt im Sommer ein neues Kapitel: Ab Juli übernimmt ein junges Unternehmerpaar aus Keutschach das Restaurant beim Aussichtsturm.

Am Pyramidenkogel steht ein Betreiberwechsel bevor: Ab Anfang Juli übernimmt ein junges Unternehmerpaar aus der Region das Restaurant beim beliebten Aussichtsturm in Keutschach (Bezirk Klagenfurt-Land). Der bisherige Pächter Franz Mlakar zieht sich nach mehr als einem Jahrzehnt früher als ursprünglich geplant zurück, weshalb sich die Gemeinde auf die Suche nach einem Nachfolger machen musste.

Pächter mit Erfahrung

Und das ist nun geglückt: Den Zuschlag erhielten Stefan und Christina Buchsbaum, die in Keutschach bereits einen vielseitigen Familienbetrieb mit Landwirtschaft, Buschenschank, Direktvermarktung und Freizeitangeboten führen. Das neue Lokal soll künftig unter dem Namen „Am Kogel“ geführt werden, wie die Kleine Zeitung berichtete.

Anfang Juli geht’s los

Die neuen Betreiber wollen demnach auf eine Küche mit österreichischen Gerichten und saisonalen Schwerpunkten setzen. Viele Zutaten sollen direkt vom eigenen Hof stammen, weitere Produkte möglichst aus der Region bezogen werden. Ende Juni läuft der Pachtvertrag mit Mlakar aus, der Startschuss für „Am Kogel“ folgt Anfang Juli. Die Öffnungszeiten des Gasthauses orientieren sich an den Öffnungszeiten des Pyramidenkogels.