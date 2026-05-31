Dachbalken glosten noch: Erneuter Alarm nach Großbrand in Keutschach

Nach dem schweren Dachstuhlbrand in Leisbach musste die Feuerwehr erneut ausrücken. Die Einsatzkräfte löschten glimmende Balken auf dem Grundstück mit Wasser und Schaum ab.

Mit zwei Fahrzeugen und einer Mannschaft von elf Kameradinnen und Kameraden wurden die bei den Abrissarbeiten entsorgten Dachbalken mit Wasser und Löschschaum bedeckt, da sie an manchen Stellen im Inneren noch glosten.

Mit zwei Fahrzeugen und einer Mannschaft von elf Kameradinnen und Kameraden wurden die bei den Abrissarbeiten entsorgten Dachbalken mit Wasser und Löschschaum bedeckt, da sie an manchen Stellen im Inneren noch glosten.

Ein schwerer Dachstuhlbrand hat vergangene Woche in der Ortschaft Leisbach im Gemeindegebiet von Keutschach am See einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst – wir haben berichtet. Nun kam es am selben Grundstück zu einem weiteren Einsatz.

Dachbalken glosten noch immer

„Gestern wurden wir kurz nach Mittag zu Nachlöscharbeiten alarmiert“, erklärt die Freiwillige Feuerwehr Keutschach am See. Mit zwei Fahrzeugen und einer Mannschaft von elf Kameradinnen und Kameraden wurden die bei den Abrissarbeiten entsorgten Dachbalken mit Wasser und Löschschaum bedeckt, da sie an manchen Stellen im Inneren noch glosten.