Wenn Kinder unheilbar krank sind: Aktionstag in Klagenfurt

Wenn ein Kind schwer erkrankt, gerät oft das Leben der gesamten Familie aus dem Gleichgewicht. Mehrere Kärntner Organisationen informieren am Montag in Klagenfurt über ihre Angebote für Familien in solch schwierigen Situationen.

Mit Seifenblasen, Informationen und Mitmachangeboten wollen mehrere Kärntner Organisationen am 1. Juni auf die Situation von Familien mit schwer kranken Kindern aufmerksam machen.

Mit Seifenblasen, Informationen und Mitmachangeboten wollen mehrere Kärntner Organisationen am 1. Juni auf die Situation von Familien mit schwer kranken Kindern aufmerksam machen.

Wenn ein Kind schwer oder unheilbar erkrankt, verändert das das Leben der ganzen Familie. Auf diese oft wenig sichtbare Situation machen mehrere Kärntner Organisationen am Montag, den 1. Juni, in den City Arkaden Klagenfurt aufmerksam. Anlässlich des Österreichischen Kinderhospiz- und Palliativtages informieren Vertreter der Mobilen Kinderkrankenpflege Kärnten (MOKI Kärnten), des Fördervereins Sonnenmond und des Vereins Wandelstern dort über ihre Angebote für betroffene Familien.

Seifenblase: Symbol für Hoffnung und Zerbrechlichkeit

Kinderhospiz- und Palliativarbeit begleitet Familien, deren Kinder an schweren oder lebensverkürzenden Erkrankungen leiden. Dabei geht es nicht nur um medizinische Versorgung, sondern auch um Unterstützung im Alltag, Beratung und Begleitung in besonders belastenden Lebenssituationen. Der diesjährige Aktionstag steht unter dem Symbol der Seifenblase. „Denn Seifenblasen stehen nicht nur für die Zerbrechlichkeit des Lebens, sondern auch für besondere Momente voller Leichtigkeit, Hoffnung und Erinnerung“, erklären die Veranstalter vom MOKI Kärnten.

Mitmachprogramm für Familien

Bei dem Aktionstag wartet auch ein familienfreundliches Rahmenprogramm auf die Besucher: Von 11 bis 15 Uhr werden in den City Arkaden Informationsstände sowie Kinderschminken, Bastelstationen und Mitmachzirkus geboten.