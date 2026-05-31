Angebranntes Essen sorgt für Wohnhausbrand: Sechs Feuerwehren im Einsatz

Ein Küchenbrand hat am Sonntagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Pörtschach am Wörthersee ausgelöst. Sechs Kärntner Feuerwehren rückten aus, eine Person wurde verletzt.

Sechs Feuerwehren rückten am Sonntag zu einem Wohnhausbrand in Pörtschach aus.

Sechs Feuerwehren rückten am Sonntag zu einem Wohnhausbrand in Pörtschach aus.

Mehrere Kärntner Feuerwehren sind am Sonntagnachmittag (31. Mai) zu einem Wohnhausbrand in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ausgerückt. Ausgelöst wurde das Feuer laut der Freiwilligen Feuerwehr Pörtschach durch angebrannte Speisen auf einem Herd.

Atemschutztrupp rückte aus

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte ging ein Atemschutztrupp vor. Den Feuerwehrleuten gelang es, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen und eine Ausbreitung auf weitere Bereiche des Gebäudes zu verhindern. Parallel zur Brandbekämpfung führten die Einsatzkräfte Belüftungsmaßnahmen durch und kontrollierten das Gebäude.

Person verletzt

„Eine Person wurde unbestimmten Grades verletzt“, informiert die Feuerwehr Pörtschach. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Versorgung. Neben der Feuerwehr Pörtschach standen auch die Feuerwehren Pritschitz, Töschling, Techelsberg, Krumpendorf und Velden im Einsatz.