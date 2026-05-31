Überraschende Wende: Klagenfurter Greißlerei feiert Comeback

Aus dem drohenden Ende wird ein Neustart: Gemeinsam mit dem Verein Together schlägt die „Kleine Freiheit“ in Klagenfurt ein neues Kapitel auf. Schon bald geht's wieder los.

Die "Kleine Freiheit" in Klagenfurt wird es auch weiterhin geben – mit neuem Partner und frischem Konzept.

Die "Kleine Freiheit" in Klagenfurt wird es auch weiterhin geben – mit neuem Partner und frischem Konzept.

Noch vor wenigen Wochen schien das Kapitel „Kleine Freiheit“ in Klagenfurt beendet zu sein. Betreiberin Sophie Petschnig sprach im April offen darüber, dass ihr „das Herz ein bisschen gebrochen“ sei, als sie die Schließung ihres Unverpackt-Ladens in der Klagenfurter Radetzkystraße bekannt geben musste. Das Geschäft war laut Infos der Betreiberin das einzige mit entsprechendem Vollsortiment in ganz Kärnten. Nun folgt die überraschende Kehrtwende: Die „Kleine Freiheit“ bekommt eine zweite Chance – und startet bereits am 10. Juni neu durch.

Kleine Freiheit und Verein Together fusioniert

Möglich macht das eine Fusion mit dem Verein Together. Gemeinsam soll unter dem neuen Namen „Together Kleine Freiheit“ ein frisches Konzept entstehen, das Bewährtes mit neuen Ideen verbindet. „Heute ist ein großer Tag im Leben der Kleinen Freiheit“, verkündet Sophie Petschnig in einem aktuellen Video in den sozialen Medien. „Wir haben einen neuen Verein gegründet: Together – Kleine Freiheit.“

„Lecker, hip und leistbar“

Wie Petschnig erklärt, übernimmt der Verein Together die „Kleine Freiheit“ und bringt dabei seine Erfahrung und bestehende Strukturen ein: „Gemeinsam erarbeiten wir ein neues Konzept.“ Für die vielen Stammkunden gibt sie bereits einen ersten Ausblick auf das, was sie künftig in der Radetzkystraße erwartet: „Eins kann ich euch versprechen: Es wird lecker, es wird hip und es wird leistbar.“

Startschuss am 10. Juni

Bereits am 10. Juni öffnet die „Kleine Freiheit“ wieder ihre Türen. Zum Start wird es eine Pop-up-Sommerküche geben, in der Interessierte von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 14 Uhr vorbeischauen können. Geplant sind ein großes Salatbuffet, individuell zusammenstellbare Bowls, Eintöpfe und Snacks.

Große Neueröffnung im Herbst

Die Sommerküche soll jedoch nur der erste Schritt sein. Hinter den Kulissen wird bereits an der Zukunftsplanung gearbeitet. Für September ist die große Wiedereröffnung mit einem vollständig überarbeiteten Konzept geplant. Bis dorthin können Kundinnen und Kunden weiterhin Catering-Bestellungen aufgeben. „Bio, vegan, regional, zero waste, nachhaltig – wundervolle köstliche Dinge zaubern wir für euch“, zeigt sich Together-Obfrau Julia Petschnig im Video abschließend begeistert.