Besucherrekord: Hunderte Yoga-Fans pilgerten an den Wörthersee

Das Yoga-Festival „Namaste am See“ hat am Wochenende in Pörtschach einen neuen Teilnehmerrekord aufgestellt. Mehr als 500 Yoga-Begeisterte kamen an den Wörthersee.

Vom 29. bis 31. Mai stand Pörtschach ganz im Zeichen von Bewegung, Entspannung und Achtsamkeit. Auf dem Programm von „Namaste am See“ standen mehr als 40 Yoga-Einheiten an verschiedenen Orten rund um den Wörthersee. Besonders gefragt war erneut die Yoga-Insel am Wörthersee, auf der zahlreiche Kurse unter freiem Himmel stattfanden.

Gäste aus mehreren Ländern

Das Festival zog Besucher weit über Kärnten hinaus an. Neben Gästen aus Österreich reisten laut den Veranstaltern Teilnehmer unter anderem aus Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, Slowenien und Ungarn an. Einzelne Besucher sollen sogar extra aus den USA und von Mallorca gekommen sein. Erstmals gab es heuer auch mehrere neue Programmpunkte abseits der Yoga-Matten. Vorträge, Meditationen, ein Yoga-Markt sowie Angebote rund um Gesundheit und Wohlbefinden ergänzten das Festivalprogramm.

Yoga-Angebot für Kinder

Neu war außerdem „Little Namaste am See“, ein eigenes Angebot für Kinder. Dabei konnten die jüngsten Besucher Yoga ausprobieren, basteln und spielerisch erste Erfahrungen mit Bewegung und Achtsamkeit sammeln.

Festival kommt nächstes Jahr wieder

Projektleiterin Kata Gaal zieht eine positive Bilanz: „Was mich jedes Jahr besonders freut, ist zu sehen, wie viele Gäste immer wieder zu uns zurückkehren und gleichzeitig so viele neue Menschen den Weg zu Namaste am See finden. Besonders schön ist, dass wir zunehmend Yoga-Anfänger begrüßen dürfen, die einfach eine Auszeit vom Alltag suchen und neue Energie tanken möchten.“ Nach dem Besucherrekord heuer richtet sich der Blick bereits auf das kommende Jahr. Von 4. bis 6. Juni 2027 feiert das Festival sein zehnjähriges Bestehen. Dafür kündigen die Veranstalter bereits jetzt besondere Überraschungen an.