Pride-Parade in Klagenfurt ist ruhig verlaufen

Pride Paraden – oft auch CSD (Christopher Street Day) genannt – sind bunte und laute Umzüge, die jedes Jahr im Sommer stattfinden. Hier ist einfach erklärt, warum es sie gibt:

Der Ursprung:

Früher wurden Menschen schlecht behandelt, nur weil sie anders liebten oder sich nicht wie ein „typischer“ Mann oder eine „typische“ Frau fühlten. Im Jahr 1969 wehrten sich Menschen in New York zum ersten Mal gemeinsam gegen die Gewalt der Polizei. Dieser Aufstand fand in der Christopher Street statt.

Warum sie noch gefeiert werden

Es gibt drei wichtige Gründe für die Paraden: