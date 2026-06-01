Pride-Parade in Klagenfurt ist ruhig verlaufen
Am Samstag fand die alljährliche Pride Parade durch Klagenfurt statt. Diese verlief aus polizeilicher Sicht ruhig.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Der Juni ist bekannt als Pride Month und steht für Toleranz und Vielfältigkeit. Am Samstag fand diesbezüglich die Pride-Parade in Klagenfurt statt. Diese verlief ruhig und friedlich.
Parade verlief ruhig
Am Samstag feierten bei der 11. Regenbogenparade in Klagenfurt die Vielfältigkeit der Menschen. Über 1.000 Teilnehmer gingen bunt durch die Innenstadt. Es gab keine nennenswerten Vorfälle. Auch aus polizeilicher Sicht verlief die Parade ruhig.
Warum gibt es Pride Paraden?
Pride Paraden – oft auch CSD (Christopher Street Day) genannt – sind bunte und laute Umzüge, die jedes Jahr im Sommer stattfinden. Hier ist einfach erklärt, warum es sie gibt:
Der Ursprung:
Früher wurden Menschen schlecht behandelt, nur weil sie anders liebten oder sich nicht wie ein „typischer“ Mann oder eine „typische“ Frau fühlten. Im Jahr 1969 wehrten sich Menschen in New York zum ersten Mal gemeinsam gegen die Gewalt der Polizei. Dieser Aufstand fand in der Christopher Street statt.
Warum sie noch gefeiert werden
Es gibt drei wichtige Gründe für die Paraden:
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Sichtbarkeit: Menschen zeigen stolz: „Wir sind hier, wir sind viele und wir gehören zur Gesellschaft dazu.“ Niemand soll sich verstecken müssen.
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Gleiche Rechte: Auch wenn sich viel verbessert hat, werden Menschen oft noch benachteiligt. Die Paraden sind eine Art Demonstration. Die Teilnehmer fordern, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben – egal, wen sie lieben.
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Zusammenhalt: Die Paraden geben Menschen ein Gefühl von Sicherheit. Man merkt, dass man nicht alleine ist. Es ist ein Fest der Akzeptanz, bei dem jeder so sein darf, wie er ist.