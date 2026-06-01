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Bild auf 5 Minuten zeigt den Kirchenwirt in Klagenfurt
Der Kirchenwirt in Klagenfurt muss einen zweiten Ruhetag einlegen, weil ihm das Personal fehlt.
Kirchenwirt
01/06/2026
Ab heute

Kirchenwirt kürzt Öffnungszeiten: „Ich finde einfach kein Personal“

Der Kirchenwirt muss ab Juni einen Tag mehr zusperren. Der Grund ist ein anhaltender Personalmangel.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Der Kirchenwirt in Klagenfurt hatte bis vor kurzem nur einen Ruhetag pro Woche. „Aber jetzt muss ich an zwei Tagen zusperren, da ich kein Personal finde“, erklärt der Inhaber auf Anfrage von 5 Minuten.

Personalmangel

Seit heute, 1. Juni, sperrt der Kirchenwirt in Klagenfurt am Dienstag und am Mittwoch zu. Der Grund: Personalmangel, der Inhaber findet keine Köche. „Ich zahle weit über dem Kollektiv, aber es kommen nicht mal Leute, um sich vorzustellen.“ Er meint auch, dass das AMS zwar Arbeiter entsenden würde, diese aber gar nicht erst einen Bewerbungstermin ausmachen.

Köche werden gesucht

Kräfte aus dem Ausland könnte der Restaurantbesitzer zwar bekommen, aber für diese bräuchte er ein Zimmer, welches er nicht hat. „Wir suchen weiterhin zwei Köche, derweilen müssen wir eben deswegen die zwei Tage zusperren“, sagt er 5 Minuten gegenüber.

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