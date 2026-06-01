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Bild auf 5 Minuten zeigt Schüler nd Bürgermeister Scheider
Das Juniorparlament der Volksschule 23 Wölfnitz war zu Besuch bei Bürgermeister Christian Scheider im Klagenfurter Rathaus.
Klagenfurt
01/06/2026
Cool

Juniorparlament zu Besuch im Rathaus

Das Juniorparlament der VS23 Wölfnitz war Freitagvormittag für einen Austausch mit Bürgermeister Christian Scheider im Klagenfurter Rathaus.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(168 Wörter)
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Die Schülerinnen und Schüler der Volksschule 23 Wölfnitz haben gemeinsam mit ihren Lehrerinnen das Rathaus der Landeshauptstadt besucht. Bei einem Austausch im Gemeinderatssaal beantwortete ihnen Bürgermeister Christian Scheider Fragen zu unterschiedlichsten Themen.

Bürgermeister erzählt von den Aufgaben

Er erzählte von den Aufgaben der Stadt, stellte diverse Abteilungen des Magistrates der Landeshauptstadt vor und sprach unter anderem von den politischen Abläufen. Vor allem das Hallenbad war ein großes Thema bei den Volksschülerinnen und -schülern. Viele Fragen drehten sich um dieses Großprojekt. Auch persönliche Fragen sowie welche, die die Stadt und ihre politische Arbeit betreffen, sind von den interessierten Schülern gestellt worden. „Es freut mich immer wieder, wenn so junge Menschen das Rathaus besuchen und so viele Fragen zu unterschiedlichen Themen, die die Stadt betreffen, stellen. Auch das Interesse an der Politik und deren Aufgabe hat mich beeindruckt. Danke für Euren Besuch und den spannenden Austausch“, so Bürgermeister Christian Scheider.

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