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Unfall in Klagenfurt: Einsatzkräfte vor Ort
Zu einem Unfall kam es gerade bei der Kreuzung beim Bollwerk in Klagenfurt. Polizei, Rettung und Notarzt sind vor Ort.Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen
Bei der Kreuzung in Klagenfurt nahe dem Bollwerk kam es gerade zu einem Unfall. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.
Es staut sich beim Unfallort
5 Minuten Leser berichten, dass es sich im Bereich der Kreuzung in beide Richtungen staut. Polizei, Notarzt und Rettungswagen sind vor Ort. Mehr Infos folgen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert
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