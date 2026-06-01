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Bei der Kreuzung nahe dem Bollwerk in Klagenfurt kam es zu einem Unfall.
Klagenfurt
01/06/2026
Kreuzung

Unfall in Klagenfurt: Einsatzkräfte vor Ort

Zu einem Unfall kam es gerade bei der Kreuzung beim Bollwerk in Klagenfurt. Polizei, Rettung und Notarzt sind vor Ort.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)
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Bei der Kreuzung in Klagenfurt nahe dem Bollwerk kam es gerade zu einem Unfall. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Es staut sich beim Unfallort

5 Minuten Leser berichten, dass es sich im Bereich der Kreuzung in beide Richtungen staut. Polizei, Notarzt und Rettungswagen sind vor Ort. Mehr Infos folgen.

Bild auf 5 Minuten zeigt einen Unfall
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Zu einem Unfall kam es gerade eben in Klagenfurt.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert
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