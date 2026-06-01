Unfall in Klagenfurt: Einsatzkräfte vor Ort

Zu einem Unfall kam es gerade bei der Kreuzung beim Bollwerk in Klagenfurt. Polizei, Rettung und Notarzt sind vor Ort.

Bei der Kreuzung nahe dem Bollwerk in Klagenfurt kam es zu einem Unfall.

Bei der Kreuzung nahe dem Bollwerk in Klagenfurt kam es zu einem Unfall.

Bei der Kreuzung in Klagenfurt nahe dem Bollwerk kam es gerade zu einem Unfall. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht bekannt.

Es staut sich beim Unfallort

5 Minuten Leser berichten, dass es sich im Bereich der Kreuzung in beide Richtungen staut. Polizei, Notarzt und Rettungswagen sind vor Ort. Mehr Infos folgen.

©5 Minuten Zu einem Unfall kam es gerade eben in Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.06.2026 um 13:50 Uhr aktualisiert