Frontalcrash: Schwerverletzter nach Unfall am Klagenfurter Südring

Am Montag zur Mittagszeit kam es am Klagenfurter Südring wie berichtet zu einem Unfall. Doch was ist passiert? Wie die Polizei erklärt, bog ein 55 Jahre alter Villacher mit dem Auto auf dem Südring in Klagenfurt nach links ab. Dabei übersah er jedoch den Gegenverkehr und krachte frontal in das Auto eines 59-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Mit dem Villacher fuhr ein 49 Jahre alter Klagenfurter mit, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Nach Auskunft der Polizei wurde er von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Der Autofahrer aus Villach erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort versorgt. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge schwer beschädigt. „Durch den Verkehrsunfall kam es teilweise zu erheblichen Behinderungen des Straßenverkehrs in diesem Bereich“, so die Polizei abschließend.