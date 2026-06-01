Public Viewing in Klagenfurt: So viele WM-Spiele werden gezeigt

Fußballfans können aufatmen: Die Stadt Klagenfurt hat nahezu alle beantragten Public-Viewing-Termine für die Fußball-WM bewilligt. Lediglich die Spiele mitten in der Nacht werden nicht am Neuen Platz gezeigt.

Fußballfans können den Großteil der Weltmeisterschaft auch heuer wieder gemeinsam am Neuen Platz in Klagenfurt verfolgen. Wie die Stadt mitteilt, wurden 48 von insgesamt 50 beantragten Spielübertragungen für das Public Viewing genehmigt. Damit dürfen nahezu alle Partien live gezeigt werden. Nicht übertragen werden allerdings jene Spiele, die erst um 1.30 Uhr beziehungsweise um 4 Uhr früh beginnen.

Vor dem Anpfiff gibt’s Musik

Zusätzlich zu den Spielübertragungen hat die Stadt ein Rahmenprogramm mit Musik vor den jeweiligen Anpfiffen bewilligt. Darüber hinaus wurden drei weitere Musikveranstaltungen an spielfreien Tagen genehmigt. Laut Bürgermeister Christian Scheider musste bei der Entscheidung zwischen dem Interesse der Fußballfans und dem Schutz der Anrainer abgewogen werden. Die Stadt habe deshalb eine Einzelfallprüfung vorgenommen und die überwiegende Mehrheit der beantragten Übertragungen genehmigt.

Diskussion um Nachtspiele

Für die beiden nicht genehmigten Nachtspiele sieht die Stadt nach eigenen Angaben keine rechtliche Grundlage. Scheider verweist darauf, dass das Kärntner Veranstaltungsgesetz keine spezielle Ausnahme für Public-Viewing-Veranstaltungen vorsieht. Die Stadt habe deshalb bereits Ende April eine gesetzliche Klarstellung beim Land Kärnten angeregt. Eine entsprechende Änderung sei bislang jedoch nicht erfolgt. Scheider lädt ausdrücklich auch Gäste aus Graz und der gesamten Steiermark zum Public Viewing in Klagenfurt ein und erklärt abschließend:

Wir als Stadt haben unsere Hausaufgaben gemacht und eine entgegenkommende Regelung getroffen, damit 48 Spiele am Neuen Platz live übertragen werden können. Ein guter Kompromiss, wenn man dies mit Public Viewing-Veranstaltungen anderer Bundesländer vergleicht.“