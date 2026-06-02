Eurofighter landen in Klagenfurt: Luftraum-Überwachung startet

Ab Mittwoch, den 3. Juni bis Montag, den 8. Juni 2026 und ab Freitag, den 19. Juni bis Montag, den 22. Juni 2026, erfolgt die aktive Überwachung des österreichischen Luftraums bereits zum 15. und 16. Mal aus Klagenfurt. Am 3. Juni und am 19. Juni, bis zur Mittagszeit, landen zu diesem Zweck jeweils die Eurofighter der Luftstreitkräfte am Flughafen Klagenfurt. Die Verlegungen dienen, neben dem Übungscharakter, nach wie vor auch zur Entlastung der Personalsituation am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg.

Nur „Priorität Alpha“-Einsätze

Die Eurofighter starten nur für „Priorität Alpha“-Einsätze aus Klagenfurt. Diese sind erforderlich, wenn beispielsweise ein Flugzeug im österreichischen Luftraum für die Flugsicherung nicht per Funk zu erreichen ist oder wenn Militärflugzeuge anderer Staaten ohne entsprechende Überfluggenehmigung den österreichischen Luftraum queren. Ausbildungs- oder Übungsflüge sind dieses Mal im Rahmen der 16 Stationierung möglich. Weitere Verlegungen sind in diesem Jahr für ähnliche Zeiträume geplant. Die Rückverlegungen der Eurofighter von Klagenfurt nach Zeltweg erfolgt am Montag, den 8. und 22. Juni 2026.