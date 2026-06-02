Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann, der die Hand auf den Kopf schlägt, eine Hand mit Geld und im Hintergrund ein Fitnessstudio.
Ein Fitness-Studio in lKagenfurt ist insolvent.
Klagenfurt
02/06/2026
Konkursverfahren

Fitness-Studio in Klagenfurt insolvent

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Urban Fitness KG in Klagenfurt-Viktring, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)
Als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen

Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und betrieb in Viktring unter der Bezeichnung „Bodystreet Viktring“ als Franchisenehmer der Kette „Bodystreet“ ein Fitnesscenter.

Noch keine Insolvenzursachen bekannt

Die genauen Ursachen der Insolvenz werden im Antrag nicht detailliert dargestellt und müssen im Zuge des Verfahrens erst eruiert werden. Laut Antrag verfügt das Unternehmen weder über ausreichendes Anlage- noch Umlaufvermögen. Die Passiva belaufen sich auf rund 31.400,00 Euro. Von der Insolvenz sind rund zehn Gläubiger betroffen. Dienstnehmer gibt es keine. Der Betrieb wurde bereits geschlossen, eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant.

Kurzinfo des KSV dazu:

Gegenstand des Unternehmens:
„Bezeichnung -Bodystreet Viktring als Franchisenehmer der Kette Bodystreet /
Fitnesscenter“
Betroffene Dienstnehmer: keine
Passiva: rd. EUR 31.500,00
Aktiva: ein genauer Aktivstand liegt derzeit nicht vor
betroffene Gläubiger: rd. 10

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: