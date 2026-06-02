Fitness-Studio in Klagenfurt insolvent

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass über das Vermögen der Urban Fitness KG in Klagenfurt-Viktring, ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Das Unternehmen wurde im Jahr 2020 gegründet und betrieb in Viktring unter der Bezeichnung „Bodystreet Viktring“ als Franchisenehmer der Kette „Bodystreet“ ein Fitnesscenter.

Noch keine Insolvenzursachen bekannt

Die genauen Ursachen der Insolvenz werden im Antrag nicht detailliert dargestellt und müssen im Zuge des Verfahrens erst eruiert werden. Laut Antrag verfügt das Unternehmen weder über ausreichendes Anlage- noch Umlaufvermögen. Die Passiva belaufen sich auf rund 31.400,00 Euro. Von der Insolvenz sind rund zehn Gläubiger betroffen. Dienstnehmer gibt es keine. Der Betrieb wurde bereits geschlossen, eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant.