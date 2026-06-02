Vandale schlug nachts zu: Polizei sucht Klagenfurter Reifenstecher

In der Nacht auf den 2. Juni trieben zwischen 1 und 1.30 Uhr Vandalen ihr Unwesen in Klagenfurt. Wie die Polizei informiert, beschädigte ein derzeit unbekannter Täter drei Autos, die in der St.-Peter-Straße abgestellt waren. Konkret wurden an allen drei Fahrzeugen die Reifen aufgestochen, sodass die Autos nicht mehr fahrbereit waren. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Täter: „Sachdienliche Hinweise zu einem eventuellen Tatverdächtigen werden unter 059133/2584 in der PI Pischeldorfer Straße oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen“, heißt es seitens der Polizei.