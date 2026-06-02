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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Mann vor viel Geld.
Ein Klagenfurter (74) wurde Opfer eines Finanz-Online-Betrugs.
Klagenfurt
02/06/2026
Onlinebetrug

FinanzOnline-Mail wird zum Albtraum: Pensionist verliert Tausende Euro

Die Nachricht wirkte harmlos, die Folgen waren gravierend: Nachdem ein 74-Jähriger auf einen Link in einer E-Mail geklickt hatte, räumten Betrüger sein Konto leer.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Am 31. Mai bekam ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt eine E-Mail, in der stand, dass er seine FinanzOnline-Zugangsdaten aktualisieren müsse. Leider erkannte der Mann den dreisten Betrugsversuch nicht und klickte auf den Link in der Mail. Er gab seine Bankdaten bekannt – ein schwerer Fehler. Nur einen Tag später wurden nach Auskunft der Polizei bei einer Bank in Wien insgesamt acht Barauszahlungen in der Höhe von mehreren tausend Euro getätigt. Doch das ist noch nicht alles: Zudem versuchten die Betrüger, eine Überweisung in der Höhe von mehreren tausend Euro durchzuführen. Glücklicherweise lehnte das Bankinstitut diese ab. „Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro“, so die Polizei abschließend.

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