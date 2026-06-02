FinanzOnline-Mail wird zum Albtraum: Pensionist verliert Tausende Euro

Am 31. Mai bekam ein 74-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt eine E-Mail, in der stand, dass er seine FinanzOnline-Zugangsdaten aktualisieren müsse. Leider erkannte der Mann den dreisten Betrugsversuch nicht und klickte auf den Link in der Mail. Er gab seine Bankdaten bekannt – ein schwerer Fehler. Nur einen Tag später wurden nach Auskunft der Polizei bei einer Bank in Wien insgesamt acht Barauszahlungen in der Höhe von mehreren tausend Euro getätigt. Doch das ist noch nicht alles: Zudem versuchten die Betrüger, eine Überweisung in der Höhe von mehreren tausend Euro durchzuführen. Glücklicherweise lehnte das Bankinstitut diese ab. „Dem Mann entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro“, so die Polizei abschließend.