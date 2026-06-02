Klagenfurt erlaubt jetzt Klimaanlagen in Gemeindewohnungen

Der Sommer steht bereits in den Startlöchern und mit ihm auch die Hitze. Bereits im Mai wurde in Kärnten mehrfach die 30-Grad-Marke überschritten. Während die nahenden Sommertage für die einen Badespaß, Eis und laue Nächte auf der eigenen Terrasse bedeuten, sehen andere den heißen Temperaturen mit Sorge entgegen. In vielen Wohnungen wird die Hitze zunehmend zur Belastung. Diese Entwicklung hat nun auch Auswirkungen auf Klagenfurts Gemeindewohnungen. Wie die Stadt am 2. Juni bekannt gab, sollen Mieter künftig die Möglichkeit erhalten, auf eigene Kosten Klimaanlagen in ihren Wohnungen einbauen zu lassen.

Split-Klimageräte erlaubt

Einen entsprechenden Beschluss hat der Stadtsenat am Dienstag gefasst. Erlaubt werden sollen sogenannte Split-Klimageräte mit Innen- und Außeneinheit. Damit reagiert die Stadt auf die steigenden Temperaturen und die zunehmenden Hitzebelastungen in den Sommermonaten. Vor allem für ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Problemen können lange Hitzeperioden zur Belastung werden. In vielen Wohnungen steigen die Temperaturen im Sommer über längere Zeit nämlich deutlich an. „Daher haben wir nun die Möglichkeit für Mieter geschaffen, selbst Klimaanlagen einbauen zu lassen. Das trägt deutlich zur Hitzeminderung und einem gesunden Wohnklima bei“, betont Wohnungsreferent Vizebürgermeister Patrick Jonke.

Bedarfserhebung läuft

Wer eine Klimaanlage einbauen möchte, wird die Kosten allerdings selbst tragen müssen. Zudem gelten bestimmte Vorgaben für die Installation. Die entsprechenden Richtlinien werden derzeit ausgearbeitet. In den kommenden Wochen will Klagenfurt Wohnen die Mieter über die neue Möglichkeit informieren. Gleichzeitig soll erhoben werden, wie groß das Interesse an Klimaanlagen in den städtischen Wohnungen tatsächlich ist. Bei Interesse wird anschließend ein Lokalaugenschein durchgeführt, um die technischen Voraussetzungen in der jeweiligen Wohnung zu prüfen. Wenn du noch keine Klimaanlage hast und die Hitze dich belastet, haben wir hier einige Tipps für dich: Sehr heiße Tage: Diese einfachen Tipps schützen Körper, Wohnung und Kreislauf.