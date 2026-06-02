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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Dieb, der in ein Auto einbrechen versucht.
Eine 83-jährige Klagenfurterin wurde am 31. Mai bestohlen.
Klagenfurt
02/06/2026
Auto geplündert

Dreiste Diebe schlagen bei Klagenfurter Friedhof zu

Dreiste Diebe schlugen bei einem Friedhof zu: Nachdem sie Bankomatkarten aus dem Auto einer 83-jährigen Klagenfurterin gestohlen hatten, führten sie mehrere Abbuchungen durch und erbeuteten tausende Euro.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Derzeit unbekannte Täter stahlen am 31. Mai aus dem vermutlich unversperrten Auto einer 83-jährigen Frau aus Klagenfurt Bankomatkarten und Bargeld. Das Auto war nach Angaben der Polizei bei einem Friedhof abgestellt. Doch damit gaben sich die Täter nicht zufrieden: In weiterer Folge wurden mit den gestohlenen Bankomatkarten sieben widerrechtliche Abbuchungen vorgenommen – und zwar über mehrere Tausend Euro. „Nach Bekanntwerden der Abbuchungen wurden die Konten unverzüglich gesperrt. Weitere Erhebungen folgen“, so die Polizei abschließend.

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