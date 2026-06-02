Dreiste Diebe schlagen bei Klagenfurter Friedhof zu

Dreiste Diebe schlugen bei einem Friedhof zu: Nachdem sie Bankomatkarten aus dem Auto einer 83-jährigen Klagenfurterin gestohlen hatten, führten sie mehrere Abbuchungen durch und erbeuteten tausende Euro.

Derzeit unbekannte Täter stahlen am 31. Mai aus dem vermutlich unversperrten Auto einer 83-jährigen Frau aus Klagenfurt Bankomatkarten und Bargeld. Das Auto war nach Angaben der Polizei bei einem Friedhof abgestellt. Doch damit gaben sich die Täter nicht zufrieden: In weiterer Folge wurden mit den gestohlenen Bankomatkarten sieben widerrechtliche Abbuchungen vorgenommen – und zwar über mehrere Tausend Euro. „Nach Bekanntwerden der Abbuchungen wurden die Konten unverzüglich gesperrt. Weitere Erhebungen folgen“, so die Polizei abschließend.