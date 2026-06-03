50 Jahre Lendcanaltramway: Klagenfurt feiert mit Jubiläumsprogramm

Ein Stück Klagenfurter Verkehrsgeschichte feiert Geburtstag: Die Lendcanaltramway wird 50 Jahre alt. Von Juni bis September stehen zahlreiche Jubiläumsveranstaltungen auf dem Programm.

Beim Buffet zur Tramway finden auch einige Veranstaltungen statt.

Beim Buffet zur Tramway finden auch einige Veranstaltungen statt.

Ein halbes Jahrhundert Lendcanaltramway: Die Nostalgiebahnen in Kärnten feiern heuer das 50-jährige Bestehen der beliebten Klagenfurter Attraktion mit einem umfangreichen Jubiläumsprogramm, das online abrufbar ist. Von Anfang Juni bis Mitte September stehen Vorträge, Führungen, Filmabende, Kinderveranstaltungen und ein großer Festakt auf dem Programm.

Blick zurück auf die Anfänge

Den Auftakt machte am 2. Juni ein Lichtbildervortrag über die Baugeschichte und den Betrieb der Lendcanaltramway. Dabei berichten Zeitzeugen und Mitbegründer anhand historischer Aufnahmen über die Entstehung der Bahn, die 1976 als damals einzige Pferdestraßenbahn auf dem europäischen Festland errichtet wurde.

Filme, Führungen und Erinnerungen

Im Laufe des Jubiläumssommers erwarten Besucher zahlreiche weitere Veranstaltungen. Geplant sind unter anderem Filmabende im Kinomuseum, Vorträge zur Geschichte des öffentlichen Verkehrs in Klagenfurt, Führungen durch das Stadtverkehrs- und Kinomuseum sowie ein Erzählcafé, bei dem Erinnerungen an die frühere Klagenfurter Straßenbahn gesammelt werden.

Kinderprogramm darf nicht fehlen

Auch Kinder kommen auf ihre Kosten: Bei der Veranstaltung „Auf der Suche nach den Lindwurmeiern“ begeben sich junge Besucher auf eine Erlebnisfahrt durch das Landschaftsschutzgebiet am Lendkanal und lösen dabei verschiedene Rätsel. Zusätzlich gibt es spezielle Programme für Kindergärten sowie Volks- und Mittelschulen.

Festakt zum 50. Geburtstag

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ein Festakt am 21. Juni auf dem Gelände des Stadtverkehrs- und Kinomuseums in der Wilsonstraße. Dort soll offiziell dem 50. Geburtstag der Lendcanaltramway gedacht werden. Der Eintritt ist frei.

Planbetrieb startet Ende Juni

Parallel zu den Jubiläumsveranstaltungen startet auch die Saison der Lendcanaltramway. Der reguläre Fahrbetrieb beginnt am Wochenende des 27. und 28. Juni und läuft anschließend jedes Wochenende bis Anfang Oktober.