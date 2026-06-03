Neuer Leiter für Kärntens Flugpolizei

Mit Chefinspektor Josef Samonig trat mit 1. Juni 2026 ein erfahrener Pilot an die Spitze der Flugeinsatzstelle Klagenfurt. Der 56-jährige blickt bereits auf eine beeindruckende Karriere im Bundesministerium für Inneres zurück.

„Mein Ziel ist es, den Standort zukunftssicher weiterzuentwickeln und die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Kärntner Exekutive, den Behörden und allen Einsatzorganisationen auf Augenhöhe fortzuführen“, betont Chefinspektor Josef Samonig anlässlich seines Dienstantritts. Nach Stationen in Wien sowie dem gesamten Bundesgebiet wechselte der 56-Jährige im Jahr 2009 zur Flugeinsatzstelle Klagenfurt. Dort war er seit 2020 als stellvertretender Leiter eingesetzt.

Auch Pilot beim Rettungshubschrauber

Seit dem Erhalt seines Berufshubschrauberpilotenscheines im Jahr 2003 blickt er auf rund 4.600 absolvierte Flugstunden zurück. Überdies engagierte er sich zwischen 2013 und 2020 nebenberuflich bei der ARA-Flugrettung und steuerte den in Fresach stationierten Rettungshubschrauber RK 1. Zudem zeichnete sich Samonig in der Vergangenheit für wesentliche Modernisierungsprojekte der Flugpolizei mitverantwortlich.

Auszeichnungen

Im Einsatz stand Samonig zum Beispiel beim Großbrand in Nova Gorica in Slowenien im Jahr 2022 sowie beim Waldbrand im Kärntner Lesachtal. Für seine Verdienste um die Sicherheit wurden ihm bereits mehrere sichtbare Auszeichnungen von der Republik Österreich, dem Land Kärnten und anderen Blaulichtorganisationen verliehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 09:47 Uhr aktualisiert