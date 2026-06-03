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Ein Bild auf 5min.at zeigt Sven Matheis.
Sven Matheis läuft 70 Kilometer um schwerkranken Kindern eine Zukunft zu schenken.
Klagenfurt
03/06/2026
Jeder Schritt zählt
Leserstory

Wahl-Klagenfurter läuft 70 Kilometer für schwerkranke Kinder

Vor einer extremen, sportlichen Herausforderung steht derzeit Sven Matheis. Der 45-jährige Wahl-Klagenfurter möchte einen 70 Kilometer langen Ultralauf bewältigen und so Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung sammeln.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(219 Wörter)
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„Für mich ist das Laufen weit mehr als nur ein Sport“, beginnt Sven Matheis das Gespräch mit 5 Minuten. „Es ist mein Weg, um den Schwächsten in unserer Gesellschaft aktiv zu helfen. Genau aus diesem Grund habe ich mein aktuelles Charity-Projekt ins Leben gerufen.“ Konkret will der gebürtige Deutsche am 27. Februar 2027 einen 70 Kilometer langen Ultralauf in Klagenfurt absolvieren. Sein Ziel ist es dadurch Aufmerksamkeit zu generieren und so viele Spenden wie möglich für die St. Anna Kinderkrebsforschung zu sammeln. „Start und Zielpunkt ist die Karawankenblickstraße.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt Sven Matheis.
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Sven Matheis will mit dem Ultralauf Spenden für die St. Anna Kinderkrebsforschung sammeln.

Unterstützung gefragt

Sven erläutert: „Die schwerkranken Kinder kämpfen jeden Tag wie echte Löwen – mit meinen Laufschuhen an den Füßen kämpfe ich an ihrer Seite, um ihnen eine gesündere Zukunft zu ermöglichen.“ Der Wahl-Klagenfurter trainiert bereits auf Hochtouren. Auch das Spendenkonto steht aktuell bei 210 Euro. „Aber da muss und wird noch viel mehr gehen“, ist sich der leidenschaftliche Läufer sicher.

Laufen gegen den Krebs

„Ich widme jeden einzelnen Kilometer dieser Aktion dem Kampf gegen den Krebs“, so Sven. „Mit diesem Ultralauf möchte ich ein Zeichen setzen, Aufmerksamkeit generieren und vor allem aktiv helfen.“ Abschließend versichert er: „Jeder Cent, der zusammenkommt, fließt zu 100 Prozent in die Forschungsprojekte von St. Anna.“

Hier geht es zum Spendenkonto

Gemeinsam gegen den Krebs: 70 Kilometer voller Hoffnung​

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Den Lauf absolviert Sven am im Februar 2027. Bis dahin wird fleißig trainiert.
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