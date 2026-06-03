Pörtschach zieht klare Grenze gegen mögliche Buberlemoos-Verbauung

Das gesamte Buberlemoos in der der Gemeinde Pörtschach am Wörthersee ist künftig von weiterer Verbauung ausgeschlossen. Das wurde einstimmig im Gemeinderat beschlossen.

Der Pörtschacher Gemeinderat hat am vergangenen Montag das Örtliche Entwicklungskonzept (ÖEK) beschlossen und damit auch neue Regelungen rund um das Buberlemoos. Neue Siedlungsgrenzen werden künftig so festgelegt, dass das Feuchtgebiet von einer künftigen Verbauung ausgenommen wird.

FPÖ drängt auf Schutz des Buberlemoos

Im Zuge der vorangegangenen Beratungen setzte sich auch FPÖ-Gemeindevorstand Florian Pacher (FPÖ) dafür ein: „Durch das neue ÖEK sind Umwidmungen oder Bauprojekte am Buberlemoos für das nächste Jahrzehnt vom Tisch. […]“ Bereits im Juni 2021 bekannte sich die FPÖ Pörtschach klar zum Schutz dieses Naturjuwels. So gab Pacher den Anstoß dafür, dass das Land Kärnten 2023 ein Naturschutzgutachten erstellte, in dem die Ausweisung als Naturdenkmal empfohlen wird. Zusätzlich wurde in den Gemeindegremien intensiv Überzeugungsarbeit geleistet, etwa durch ein von Pacher mit initiiertes, parteiübergreifendes Gemeindevolksbegehren.

FPÖ fordert Ankauf durch öffentliche Hand

„Die hohe naturschutzfachliche Bedeutung des Gebiets wurde bereits bestätigt. Es braucht daher endlich konsequente Renaturierungsmaßnahmen im Sinne dieses stark beeinträchtigten Naturjuwels, damit sich wieder eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt entwickeln kann“, betonte Pacher. Der Freiheitliche fordert – wie bereits 2021 – den Ankauf naturbelassener Flächen durch die öffentliche Hand, um diese dauerhaft für die Bevölkerung zu sichern.