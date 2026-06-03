Mittagessen meets Secondhand: Kleine Freiheit und Together starten durch

Als Julia Petschnig, Obfrau des kärntenweiten Vereins „Together“, aus den Medien vom endgültigen Aus der „Kleinen Freiheit“ erfuhr, stand für sie rasch fest: Dieses Projekt darf nicht verschwinden. „Die Kleine Freiheit ist weit mehr als ein Laden – sie ist ein wichtiger Baustein für eine ökosoziale und gemeinwohlorientierte Zukunft in Klagenfurt.“, so Julia Petschnig. In den vergangenen Jahren entwickelte sich die Kleine Freiheit zu einem Treffpunkt der Nachhaltigkeitsszene und machte mit Workshops, Veranstaltungen und Caterings weit über Klagenfurt hinaus auf sich aufmerksam. Nach intensiven Gesprächen steht nun die Zukunft des Projekts fest. Mit dem neu gegründeten Verein „Together Kleine Freiheit“ verbinden die beiden Petschnigs das Beste aus beiden Welten und führen die Radetzkystrasse 1 als Concept Store mit Mittagstisch und vielfältigem Gemeinschaftsangebot weiter.

Warum ein Verein?

„Die Arbeit der Kleinen Freiheit war von Anfang an geprägt von ideellen Werten und Aktivismus. Solche Projekte entstehen aus Überzeugung, nicht aus Gewinnstreben. Als Einzelunternehmerin stößt man jedoch schnell an bürokratische, finanzielle und zeitliche Grenzen“, erklärt Sophie Petschnig. Ein Verein mit einer tragenden Gemeinschaft sei daher der logische und nachhaltige nächste Schritt. Er ermögliche es, das Projekt langfristig und stabil weiterzuführen und gleichzeitig Menschen einzubinden, die die Idee aktiv unterstützen möchten. Mitglieder profitieren künftig von besonderen Aktionen, Vergünstigungen und weiteren Vorteilen.

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Ab 10. Juni 2026 startet die Pop-Up-Sommerküche

Noch während das neue Konzept über die Sommermonate finalisiert wird, startet bereits am 10. Juni 2026 die Pop-up-Sommerküche. Von Montag bis Donnerstag, jeweils von 10–14 Uhr, gibt es in der Radetzkystrasse 1 frisch zubereitete Mittagsgerichte, Salate und Bowls sowie Kaffee und Kuchen. Zum Vor-Ort-Genießen oder Mitnehmen. Darüber hinaus können Caterings sowie Mittagessen für Büros bestellt werden. Auch die Räumlichkeiten stehen künftig für Workshops, Veranstaltungen und Gemeinschaftsformate zur Verfügung. Besondere Angebote für Schüler*innen und Senior*innen beim Mittagstisch sind bereits in Planung. Ziel ist es, gesundes und leistbares Essen für unterschiedliche Generationen noch zugänglicher zu machen.

Concept Store ab September

Anfang September öffnet dann der Concept Store mit einem hochwertigen Secondhand-Sortiment, beliebten Produkten der Kleinen Freiheit, einem erweiterten Mittagstisch und zusätzlichen Gemeinschaftsangeboten. Mehr Informationen unter www.kleine-freiheit.at oder www.act2gether.at (Anmerkung der Redaktion: die beiden Frauen sind nicht verwandt, tragen aber den selben Nachnamen).

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 11:37 Uhr aktualisiert