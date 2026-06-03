Schwerer Arbeitsunfall in Klagenfurt: 17-jährige gerät mit Hand in Biegemaschine

Eine 17-jährige Auszubildende geriet bei Blechbiegearbeiten in Klagenfurt mit der Hand in eine Maschine. Die Jugendliche wurde schwer verletzt in das UKH eingeliefert.

Nach dem schweren Arbeitsunfall in einem Metallbetrieb wurde die verletzte Jugendliche nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.

Nach dem schweren Arbeitsunfall in einem Metallbetrieb wurde die verletzte Jugendliche nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Klagenfurter Metallverarbeitungsunternehmen hat sich am Mittwochvormittag eine 17-jährige Jugendliche schwere Verletzungen zugezogen. Die junge Frau aus dem Bezirk Völkermarkt, welche eine Lehre absolviert, war gegen 11:35 Uhr mit Blechbiegearbeiten beschäftigt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie dabei mit dem Daumen der rechten Hand in die Biegemaschine. Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort wurde die Schwerverletzte vom Rettungsdienst ins UKH Klagenfurt transportiert.