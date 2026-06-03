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Das Bild auf 5min.at zeigt den Start des Ironman in Klagenfurt.
Ein kostenloser Öffi-Shuttle-Service bringt Aktive und Fans am Renntag von A nach B.
Klagenfurt
03/06/2026
Öffentlicher Verkehr

„Alle 7 bis 8 Minuten“: Gratis-Öffi-Shuttle zum Ironman in Klagenfurt eingerichtet

Zum Ironman in Klagenfurt am 14. Juni wartet ein gratis Öffi-Angebot. Ein kostenloser Shuttle-Bus verkehrt ab 4 Uhr früh im dichten Takt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(118 Wörter)
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Am Sonntag, dem 14. Juni, wird Klagenfurt wieder zum Hotspot für Triathletinnen und Triathleten beim Ironman Kärnten. Um am Renntag eine entspannte Anreise zu garantieren, wird im Auftrag des Veranstalters ein kostenloser Shuttle-Service eingerichtet, der sowohl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch von Fans genutzt werden kann, wie die Stadtwerke Klagenfurt informieren.

Das Bild zeigte eine Karte auf www.5min.at
©Stadtwerke Klagenfurt
Ein Blick auf die Route.

Alle sieben bis acht Minuten

Die Busse verkehren in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 7 Uhr im dichten Takt von allen 7 bis 8 Minuten. Die Shuttle-Verbindung bringt die Fahrgäste schnell und stressfrei vom Autobahnparkplatz A2 direkt zur Haltestelle Minimundus P&R, sodass alle rechtzeitig und ohne Parkplatzsorgen in die Nähe des Startbereichs gelangen.

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