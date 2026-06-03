„Alle 7 bis 8 Minuten“: Gratis-Öffi-Shuttle zum Ironman in Klagenfurt eingerichtet

Am Sonntag, dem 14. Juni, wird Klagenfurt wieder zum Hotspot für Triathletinnen und Triathleten beim Ironman Kärnten. Um am Renntag eine entspannte Anreise zu garantieren, wird im Auftrag des Veranstalters ein kostenloser Shuttle-Service eingerichtet, der sowohl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch von Fans genutzt werden kann, wie die Stadtwerke Klagenfurt informieren.

©Stadtwerke Klagenfurt Ein Blick auf die Route.

Alle sieben bis acht Minuten

Die Busse verkehren in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 7 Uhr im dichten Takt von allen 7 bis 8 Minuten. Die Shuttle-Verbindung bringt die Fahrgäste schnell und stressfrei vom Autobahnparkplatz A2 direkt zur Haltestelle Minimundus P&R, sodass alle rechtzeitig und ohne Parkplatzsorgen in die Nähe des Startbereichs gelangen.