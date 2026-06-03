Stau durch Feuerwehreinsatz in Klagenfurt: „Ausweichen empfohlen“

Wegen eines Feuerwehreinsatzes staut es sich aktuell in der Klagenfurter Florian-Gröger-Straße. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Aktuell kommt es in Klagenfurt in der Florian-Gröger-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung. Grund dafür ist ein laufender Feuerwehreinsatz vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und nach Möglichkeit örtlich auszuweichen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Aus welchem Grund es zum Feuerwehreinsatz kommt ist bislang unklar.