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Aus welchem Grund es zum Feuerwehreinsatz kommt ist bislang unklar.
Klagenfurt
03/06/2026
Feuerwehreinsatz

Stau durch Feuerwehreinsatz in Klagenfurt: „Ausweichen empfohlen“

Wegen eines Feuerwehreinsatzes staut es sich aktuell in der Klagenfurter Florian-Gröger-Straße. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Aktuell kommt es in Klagenfurt in der Florian-Gröger-Straße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Staubildung. Grund dafür ist ein laufender Feuerwehreinsatz vor Ort. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und nach Möglichkeit örtlich auszuweichen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. Aus welchem Grund es zum Feuerwehreinsatz kommt ist bislang unklar.

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