Herzlos: Katzenbabys einfach an Kärntner Bushaltestelle ausgesetzt

Mit einer traurigen Bilanz wartete das Klagenfurter Tierheim in den sozialen Medien auf: Binnen weniger Tage wurden acht Kitten in Kärnten ausgesetzt. „Jeweils vier direkt vorm TiKo und an einer Bushaltestelle in Diex. Wir sind geschockt!“ Die Tierpfleger hoffen nun auf Hinweise, um die Besitzer oder die Katzen ausfindig machen zu können und bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe. „Hat jemand etwas gesehen oder erkennt die Katzen?“

Aussetzen ist keine Option

Zudem verweisen sie wiederholt darauf, dass das Aussetzen von Tieren strafbar ist. Sie betonen ausdrücklich: „Bei Überforderung mit dem eigenen Haustier wende dich IMMER an ein Tierheim oder eine Tierschutzorganisation in deiner Nähe – wir beraten und helfen auch in schwierigen Situationen und finden eine Lösung.“