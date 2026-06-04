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/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt ein grau getigertes Katzenbaby sowie eine Bushaltestelle.
Innerhalb weniger Tage wurden acht Kitten in Kärnten ausgesetzt.
Klagenfurt
04/06/2026
Hinweise gesucht

Herzlos: Katzenbabys einfach an Kärntner Bushaltestelle ausgesetzt

Gleich zwei Fälle ausgesetzter Katzenbabys beschäftigen derzeit die Mitarbeiter des TierschutzKompetenzzentrums (TiKo) in Klagenfurt. Jetzt wird fieberhaft nach Hinweisen gesucht.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(131 Wörter)
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Mit einer traurigen Bilanz wartete das Klagenfurter Tierheim in den sozialen Medien auf: Binnen weniger Tage wurden acht Kitten in Kärnten ausgesetzt. „Jeweils vier direkt vorm TiKo und an einer Bushaltestelle in Diex. Wir sind geschockt!“ Die Tierpfleger hoffen nun auf Hinweise, um die Besitzer oder die Katzen ausfindig machen zu können und bitten daher die Bevölkerung um Mithilfe. „Hat jemand etwas gesehen oder erkennt die Katzen?“

Aussetzen ist keine Option

Zudem verweisen sie wiederholt darauf, dass das Aussetzen von Tieren strafbar ist. Sie betonen ausdrücklich: „Bei Überforderung mit dem eigenen Haustier wende dich IMMER an ein Tierheim oder eine Tierschutzorganisation in deiner Nähe – wir beraten und helfen auch in schwierigen Situationen und finden eine Lösung.“

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