Einsatz nach Geisterfahrerunfall auf der Loiblpass Straße

Entlang eines zweispurigen Abschnittes der B91 Loiblpass Straße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Geisterfahrerunfall. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer, die Rettung und die Polizei wurden am Donnerstag auf die B91 Loiblpass Straße alarmiert. In einem zweispurigen Bereich auf Höhe von Hollenburg ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Geisterfahrerunfall gekommen. „Dieser ist zum Glück glimpflich ausgegangen“, zeigen sich die Einsatzkräfte erleichtert. Die Florianis übernahmen die Sicherungsarbeiten. Nähere Informationen folgen.