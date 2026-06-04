Skip to content
Region auswählen:
/ ©FF Kirschentheuer
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Unfallwracks auf der Loiblpass Straße. Rundum stehen Einsatzkräfte sowie -Fahrzeuge.
Zu einem Verkehrsunfall kam es zu Fronleichnam im Rosental.
Rosental
04/06/2026
Zu Fronleichnam

Einsatz nach Geisterfahrerunfall auf der Loiblpass Straße

Entlang eines zweispurigen Abschnittes der B91 Loiblpass Straße kam es am Donnerstagvormittag zu einem Geisterfahrerunfall. Die Einsatzkräfte rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die Freiwillige Feuerwehr Kirschentheuer, die Rettung und die Polizei wurden am Donnerstag auf die B91 Loiblpass Straße alarmiert. In einem zweispurigen Bereich auf Höhe von Hollenburg ist es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Geisterfahrerunfall gekommen. „Dieser ist zum Glück glimpflich ausgegangen“, zeigen sich die Einsatzkräfte erleichtert. Die Florianis übernahmen die Sicherungsarbeiten. Nähere Informationen folgen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Unfallwracks auf der Loiblpass Straße. Rundum stehen Einsatzkräfte sowie -Fahrzeuge.
©FF Kirschentheuer |
Zwei Fahrzeuge sind auf der Loiblpass Straße miteinander kollidiert.
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Unfallwracks auf der Loiblpass Straße. Rundum stehen Einsatzkräfte sowie -Fahrzeuge.
©FF Kirschentheuer |
Noch ist unklar, ob es Verletzte gab.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: