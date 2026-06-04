Kultroman wird Theaterstück: „Ohne zu beschönigen“

Das Ensemble des „Jungen Theater Klagenfurt“ bringt zwischen dem 3. und 20. Juni 2026 eine moderne Fassung des Kultromans „Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ auf die Bühne. Karten sind bereits erhältlich.

„Das junge Ensemble bringt die emotionale Wucht dieser Geschichte auf den Punkt. Ohne zu beschönigen zeigen die jungen Schauspieler die harte Realität aus dem Alltag der Jugendlichen vom Bahnhof Zoo“, erklärt Kulturreferent Franz Petritz (SPÖ) nach der Premiere begeistert. Auf dem Klagenfurter Messegelände wird die Inszenierung an insgesamt sieben weiteren Tagen gezeigt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Für Regie und Bühnenfassung zeigt sich Angie Mautz verantwortlich. Zu den Hauptdarstellern zählen Julia Hammerl, Philipp Maximilian König, Marie Lisa Korb und Gabriela Zaucher.