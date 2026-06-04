Straßengehen: Gold und neuer Landesrekord für LAC-Athletin

Die LAC-Klagenfurt-Athletin holte sich Gold in der Klasse U23 mit neuen Landesrekorden der Allgemeinen Klasse und U23, freut sich der Verein. Bei den Rahmenbewerben zeigten die LACler ebenfalls auf: Doppelsieg von Walter Jakobitsch und Ludwig Schneider bei den Männern, Rang drei von Anja Staudacher bei den Damen, über die fünf Kilometer mit jeweils persönlicher Bestleistung, heißt es.

Das sind die Ergebnisse im Überblick Österreichische Meisterschaft 10 Kilometer Straßengehen 1. Platz Marlen Staudacher 51:30 Minuten LR AK und U23 Rahmenbewerbe: Fünf Kilometer Platz Walter Jakobitsch 35:09min PB Platz Ludwig Schneider 35:34min PB Platz Anja Staudacher 30:31min PB