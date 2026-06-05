Ehemaliger Lerchenfeld-Direktor gewürdigt: „Walter Kuchling-Sporthalle“

Am vergangenen Dienstag fand die Umbenennung der Sporthalle des BG/BRG Lerchenfeld statt. Um den ehemaligen Direktor zu würdigen, trägt diese nun den Namen „Walter Kuchling-Sporthalle“.

Der ehemalige Direktor des BG/BRG Lerchenfeld Walter Kuchling stand jahrzehntelang mit Leib und Seele im Dienste der Schule. Er war unumstritten eine prägende Persönlichkeit für die Bildungslandschaft, teilt die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung mit. Zu seinen Ehren wurde nun die Sporthalle des Gymnasiums umbenannt. Die „Walter Kuchling-Sporthalle“ soll an einen wichtigen Wegbereiter des BG/BRG Lerchenfeld erinnern. Walter Kuchling spielte nicht nur bei der Einführung des Sportzweiges eine maßgebende Rolle, sondern auch beim großflächigen Umbau des Schulgebäudes, heißt es.

„Bleibendes Zeichen für sein Engagement“

„Mit der Benennung der Turnhalle in ‚Walter-Kuchling-Halle‘ setzen wir ein bleibendes Zeichen für sein Engagement, seinen Einsatz für die Schülerinnen und Schüler und seine Verdienste um den Bildungsbereich. Er hat Menschen zusammengebracht, Werte vermittelt und Spuren hinterlassen, die auch kommende Generationen prägen. Möge diese Halle als Ort der Begegnung weiter wachsen – im Teamgeist, im Fairplay und im Streben nach Bildung“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Große Leidenschaft für das Gymnasium

Der ehemalige Direktor des BG/BRG Lerchenfeld (Amtszeit: 1993 bis 2012) hegte seither eine große Leidenschaft für das Gymnasium. Er unterstützte auch in seiner freien Zeit die Kollegen in Bezug auf die standardisierte Reifeprüfung mit seiner Kompetenz, heißt es abschließend.