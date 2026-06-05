Demo am Alten Platz: „Für friedliches Leben miteinander“

Am 20. Juni 2026 findet auf dem Alten Platz in Klagenfurt eine Demonstration statt. Anlässlich des Weltflüchtlingstages lädt der Verein „Kärnten andas“ dazu ein, sich gemeinsam für ein friedliches Miteinander einzusetzen.

Anlässlich des Weltflüchtlingstages organisiert der Verein „Kärnten andas“ am 20. Juni 2026, ab 11 Uhr, eine Demonstration am Alten Platz in Klagenfurt. Mitbegründerin Bettina Pirker erklärt: „Menschen, die in Österreich leben, haben ein Recht auf ein friedliches Miteinander – ebenso wie Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Hilfe hierher kommen.“ Dafür wollen sich die Aktivisten einsetzen.

©zVg. / Verein Kärnten andas | Die Demonstration geht am Weltflüchtlingstag über die Bühne. ©zVg. / Verein Kärnten andas | Aktivisten werden sich am Alten Platz in Klagenfurt versammeln. ©zVg. / Verein Kärnten andas | Gemeinsam setzen sie sich für ein friedliches Miteinander ein.

Programm am Samstag

Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm unter dem Motto „Peace in a Box“ – mitsamt Musik, einem gemeinsamen Tanz, Redebeiträgen und einer kurzen Lesung von Alfred Woschitz. In Zusammenarbeit mit Barbara Ambrusch-Rapp soll zudem eine partizipative Kunstinstallation umgesetzt werden. „Die Kriegsrhetorik greift mittlerweile auch in Europa um sich und wird unhinterfragt reproduziert. Wir wollen mit allen Teilnehmenden gemeinsam dieser gewaltorientierten Sprache etwas entgegensetzen, indem wir Worte des Friedens und des friedlichen Lebens miteinander finden“, betont Pirker abschließend.