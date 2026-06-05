Mysteriöser Unfall auf S37: Lenker spurlos verschwunden

Mit Sack und Pack rückten die Einsatzkräfte am Freitagmorgen auf die S37 Klagenfurter Schnellstraße aus. Dort hatten Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfall wahrgenommen. Doch weder Lenker noch Fahrzeug waren auffindbar.

Nachdem Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfalls auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße gemeldet hatten, rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Maria Saal und St. Michael sowie die Polizei und der Rettungsdienst am Freitag zum Einsatz aus. Doch an der vermeintlichen Unfallstelle angekommen, fehlte jede Spur von Fahrzeug und Lenker. „Lediglich Unfallspuren konnten aufgefunden werden“, schildern die Florianis. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Einsatz ungetaner Dinge abzubrechen. „Die Bereitschaft konnte wieder hergestellt werden.“