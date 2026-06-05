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/ ©FF St. Veit an der Glan
Ein Bild auf 5min.at zeigt unzählige Einsatzfahrzeuge entlang der Klagenfurter Schnellstraße.
Zu einem rätselhaften Einsatz kam es am Freitag auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße.
St. Veit / Glan
05/06/2026
Am Freitag

Mysteriöser Unfall auf S37: Lenker spurlos verschwunden

Mit Sack und Pack rückten die Einsatzkräfte am Freitagmorgen auf die S37 Klagenfurter Schnellstraße aus. Dort hatten Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfall wahrgenommen. Doch weder Lenker noch Fahrzeug waren auffindbar.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Nachdem Notrufteilnehmer einen Verkehrsunfalls auf der S37 Klagenfurter Schnellstraße gemeldet hatten, rückten die Freiwilligen Feuerwehren St. Veit an der Glan, Maria Saal und St. Michael sowie die Polizei und der Rettungsdienst am Freitag zum Einsatz aus. Doch an der vermeintlichen Unfallstelle angekommen, fehlte jede Spur von Fahrzeug und Lenker. „Lediglich Unfallspuren konnten aufgefunden werden“, schildern die Florianis. Ihnen blieb nichts anderes übrig, als den Einsatz ungetaner Dinge abzubrechen. „Die Bereitschaft konnte wieder hergestellt werden.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt die Unfallspur entlang der Straßenböschung.
©FF St. Veit an der Glan
Spuren in der angrenzenden Wiese zeugen davon, dass es den Unfall gegeben hat.
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