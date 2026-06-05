143 Euro: Kärntnerin wird zwei Jahre nach Parkverstoß abgestraft

Damit hätte wohl niemand mehr gerechnet: Zwei Jahre nachdem L. ihr Auto unerlaubterweise außerhalb der Öffnungszeiten auf einem Parkplatz in Klagenfurt abgestellt hatte, folgte nun eine böse Überraschung.

Eine Parkstrafe in Höhe von 143,16 Euro wurde einer Villacherin kürzlich mit der Post zugestellt.

Eine Parkstrafe in Höhe von 143,16 Euro wurde einer Villacherin kürzlich mit der Post zugestellt.

Verwundert zeigt sich die Villacherin L. über einen Strafzettel, welchen sie kürzlich in ihrem Briefkasten vorfand. Vor über zwei Jahren hatte sie auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Klagenfurt geparkt. „An dem Abend fand in der Nähe ein Osterfeuer statt“, erinnert sie sich im Gespräch mit 5 Minuten zurück. Sie sei nicht die einzige gewesen, welche einen der Stellplätze nutzte, um das Event zu besuchen. „Zahlreiche weitere Autos waren dort zu diesem Zeitpunkt abgestellt.“ Deren Lenker dürften nun wohl allesamt eine böse Überraschung erlebt haben.

Strafe nach über zwei Jahren

Denn das Unternehmen, dass sich für die Parkraumüberwachung verantwortlich zeigt, fordert nun Geld für den Parkverstoß ein. Laut dem Schreiben muss L. eine Strafe in Höhe von 143,16 Euro begleichen, weil sie dort außerhalb der Öffnungszeiten geparkt hat. „Man fragt sich halt schon, warum der Wisch erst jetzt kommt“, so die betroffene Lenkerin verärgert. Eine entsprechende Anfrage von 5 Minuten an die Firma blieb bislang unbeantwortet.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal