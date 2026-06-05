Klagenfurter schenken Kinder in der Ukraine Hoffnung

Eine Spende von 8.675,26 Euro aus der Partnerstadt Klagenfurt ermöglichte im ukrainischen Kinderklinikum Czernowitz die Einrichtung eines Raumes für psychologische Betreuung, Bildung und Rehabilitation.

Nach dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine startete die Stadt Klagenfurt einen Spendenaufruf für ihre Partnerstadt Czernowitz. Über das dafür eingerichtete Konto kam eine Gesamtsumme von 8.675,26 Euro zusammen. Damit wurde ein Raum für psychologische Betreuung, Bildung und Rehabilitation im ukrainischen Kinderklinikum eingerichtet. Ein geschützter Rückzugsort für jene, die von Krieg, Flucht oder Krankheit betroffen sind.

©zVg. / KK Im Kinderklinikum in Czernowitz wurde ein eigener Kinderclub eingerichtet.

Gelebte Städtepartnerschaft

„Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter haben ein starkes Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität gesetzt“, fasst es Bürgermeister Christian Scheider (FSP) zusammen und Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) ergänzt: „Dass mit den Spenden aus Klagenfurt ein Ort geschaffen werden konnte, der Kindern Sicherheit, Geborgenheit und Unterstützung bietet, zeigt eindrucksvoll, welchen Wert diese internationale Zusammenarbeit hat.“ Dmytro Bilous, Generaldirektor des Kommunalen Gemeinnützigen Unternehmens „Städtisches Kinderklinikum“ des Stadtrates von Czernowitz, bedankt sich für die Unterstützung.