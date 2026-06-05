Fremder entblößte sich vor Frau in Klagenfurt: „Hab sofort umgedreht!“

Es sind verstörende Szenen, welche zwei Frauen in Kärnten kürzlich erleben mussten. Ein Mann entblößte auf offener Straße sein Glied und fing an zu onanieren. M.: "Ich hab sofort umgedreht und bin dazwischen gegangen!"

Zwei Fälle von sexueller Belästigung beschäftigen derzeit die Kärntner Polizei – 5 Minuten berichtete. Sowohl in Klagenfurt als auch in St. Veit an der Glan soll sich ein bislang unbekannter Mann sein Glied vor Frauen entblößt haben. M. war gerade mit seinem Auto in Waidmannsdorf unterwegs, als es passierte. „Der Mann stellte sich am helllichten Tag vor eine 27-Jährige, packte sein Glied aus und fing an daran herumzuspielen“, berichtet er geschockt im Gespräch mit 5 Minuten.

Mutiger Zeuge ging dazwischen ein

M. bewies Zivilcourage, drehte sofort um und kam der Frau zu Hilfe. „Der Fremde ist dann zum Glück gleich abgehauen“, erzählt er weiter. Gemeinsam mit der Betroffenen alarmierte er dann die Polizei. „Die Beamten haben eine Personenbeschreibung aufgenommen und sind dann sozusagen auf die Suche gegangen.“ Eine Fahndung verlief bislang negativ. Vonseiten der Exekutive wird betont: „Sollten Personen in eine ähnliche Situation geraten oder einen derartigen Vorfall wahrnehmen, wird ersucht, umgehend den Polizeinotruf 133 zu verständigen.“ In der Folge werden unverzüglich Fahndungs- und Schutzmaßnahmen eingeleitet.