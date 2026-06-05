„Klagenfurt kann mehr“: Grüne rüsten sich für die kommende Wahl

Die Grünen Klagenfurt starten mit einem neu aufgestellten Team und der Kampagne „Klagenfurt kann mehr“ in die kommenden Monate. Im Rahmen von Hausbesuchen und Infoständen strebt die Partei rund 10.000 persönliche Kontakte an, um die Anliegen der Bevölkerung in den Mittelpunkt zu stellen. Spitzenkandidat und Stadtparteiobmann Stefan Samonig sieht hier dringenden Handlungsbedarf und betont die Ausgangslage der Landeshauptstadt: „Klagenfurt ist eine Stadt mit außergewöhnlicher Lebensqualität. Direkt am Wörthersee gelegen, umgeben von Natur und gleichzeitig urban genug, um alles zu bieten, was ein gutes Leben ausmacht. Das ist das Klagenfurt, das wir bewahren, gestalten und für kommende Generationen stärken wollen.“ Gleichzeitig verweist er auf bestehende Probleme bei städtischen Großprojekten und den Finanzen: „Gleichzeitig spüren wir alle, dass in unserer Stadt vieles schief läuft. Vom Hallenbad über die Stadtfinanzen – der tägliche Wahnsinn wurde in Klagenfurt normalisiert. Darunter leiden die Menschen und die Lebensqualität.“

Politik besteht „nicht aus Machtspielen“

Nach Ansicht der Grünen führen interne Konflikte in der Stadtregierung zu Stillstand bei den realen Problemen der Bürgerinnen und Bürger. „Während die Stadtregierung mit sich selbst beschäftigt ist, kämpfen viele Menschen mit steigenden Wohnkosten, maroder Infrastruktur, einer sterbenden Innenstadt und sinkender Lebensqualität. Dabei verdient Klagenfurt eine Politik, die die Interessen der Menschen vor jene der eigenen Partei stellt.“ Rückendeckung erhält Samonig von der Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer: „Stefan Samonig und sein Team stehen für genau diesen Zugang. Sie zeigen, dass Politik nicht aus Machtspielen besteht, sondern daraus, gemeinsam zu gestalten.“ Dem will die Partei mit verstärktem Dialog begegnen, wie Samonig ausführt: „Bei uns steht das Wir vor dem Ich. Wer wissen will, was die Klagenfurterinnen und Klagenfurter bewegt, muss mit ihnen reden. Deshalb gehen wir hinaus, hören zu und nehmen ihr Anliegen ernst.“

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Partei als „Gegenpol“

Inhaltlich konzentriert sich die Kampagne auf drei Kernbereiche. Beim Thema Wohnen fordert die Partei Maßnahmen gegen steigende Kosten und Leerstand, wobei das Modell des Grazer Altstadterhaltungsfonds als Vorbild für Sanierungen und faire Mietpreise genannt wird. „In Klagenfurt bekommt man mittlerweile leichter einen Posten als eine leistbare Wohnung. Das können und werden wir nicht akzeptieren“, hält Samonig fest. Zudem wird eine transparentere Politik eingemahnt, da Probleme beim Hallenbad oder der Infrastruktur zeigten, was passiert, wenn parteipolitische Konflikte wichtiger werden als Lösungen. „Die Menschen erwarten sich zu Recht, dass ihre Stadt funktioniert. Dafür braucht es Verantwortung, Transparenz und den Mut, Entscheidungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger zu treffen“, so Samonig. Abschließend positioniert sich die Partei als Gegenpol zur FPÖ und warnt vor einer weiteren politischen Spaltung der Stadt: „Wenn die anderen Parteien nur noch streiten, profitieren am Ende jene Kräfte, die von Frust und Spaltung leben. Wir werden Klagenfurt nicht kampflos der FPÖ überlassen. Wir stehen für eine offene, solidarische und zukunftsorientierte Stadtpolitik, und für eine Landeshauptstadt, in der Zusammenhalt stärker ist als Ausgrenzung“.