Aufregung in Keutschach: Gemeinderat fordert rund 51.000 Euro von Bürgermeister

In der Gemeinde Keutschach am See spitzt sich der politische Konflikt um mutmaßliche finanzielle Ungereimtheiten zu. Der Gemeinderat hat mehrheitlich mit 14 zu 4 Stimmen beschlossen, dass Bürgermeister Gerhard Oleschko eine Summe von rund 51.000 Euro an die Gemeindekassa zurückzahlen muss. Dem Ortschef wird vorgeworfen, dieses Geld in den Jahren 2024 und 2025 rechtswidrig für Sachverständige, Rechtsberatungen und Reisen ausgegeben zu haben, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet – es gilt die Unschuldsvermutung. Oleschko erklärte, im besten Interesse der Gemeinde agiert zu haben und fügte hinzu: „Ich arbeite lösungsorientiert“, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Erste Befragungen im Juni

Der Entscheidung ging eine zweijährige Prüfarbeit des Kontrollausschusses voraus. Dieser hatte wegen fehlender Unterlagen lange Zeit mit der Aufklärung zu kämpfen. Mittlerweile vorliegende Belege seien laut Prüfern teilweise mangelhaft. Wie aus dem Medienbericht hervorgeht, hätte Oleschko im Jahr 2024 aufgrund einer budgetlosen Zeit lediglich 600 Euro an Reisekosten geltend machen dürfen, verrechnet wurden allerdings knapp 5.000 Euro. Auch Anwaltsrechnungen über 23.000 Euro hingen bezüglich der notwendigen Beschlüsse in der Luft. Angesichts dieser Summen fordern die Gemeinderäte nun mehrheitlich die Rückzahlung des Gesamtbetrags. Verstreicht die zweiwöchige Zahlungsfrist ergebnislos, schließt sich die Gemeinde den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft an. Diese wurde von der Gemeindeaufsicht eingeschaltet und befragt Mitte Juni erste Zeugen zu älteren Vorfällen. Ob eine Zahlung erfolgt, bleibt vorerst offen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 16:25 Uhr aktualisiert